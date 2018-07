Mikey García vs Robert Easter Jr. EN VIVO Hora, día y canal por la unificación de los títulos de peso ligero

Mikey García y Robert Easter Jr. protagonizarán el combate más esperado del mundo del boxeo. Será un duelo de campeones e invictos, de pronóstico reservado. Solo uno continuará su ascenso en busca de coronarse el mejor boxeador libra por libra de la actualidad.



En esta nota te contaremos cuando y en qué canal puedes ver el megacombate entre Mikey García, actual campeón de peso liviano del CMB y Robert Easter Jr., monarca de la misma división versión FIB.



El encuentro entre Mikey García y Robert Easter Jr. ha generado gran expectativa entre los fanáticos del deporte de las narices chatas, que ven en el ganador del combate como el próximo retador de un nombre grande en el boxeo como Errol Spence Jr. o Terrence Crawford.



Mikey García vs. Robert Easter Jr. será transmitido este sábado para Latinoamérica a través de la señal de Fox Action, del paquete Fox Premium, mientras que en los Estados Unidos la transmisión estará como pago por evento por Showtime.



PAÍSES Y HORARIOS DE LA PELEA MIKEY GARCÍA VS. ROBERT EASTER JR.



Colombia (7:45 p.m.) Fox Action

Argentina (9:45 p.m.) Fox Action

México (8:45 p.m.) Fox Action

Uruguay (7:45 p.m.) Fox Action

Chile (9:45 p.m.) Fox Action

Costa Rica (6:45 p.m.) Fox Action

Ecuador (7:45 p.m.) Fox Action

Estados Unidos: (7:45pm) PPV Showtime



Mikey García ya expresó su deseo de enfrentar a Errol Spece Jr. si vence a Robert Easter Jr., pero deberá tener mucho cuidado con este espigado oponente, que no ha visto la derrota en 21 combates.



La marca de Mikey García es de 38 a cero, un indica alto si consideramos que tuvo dos años inactivos por problemas con Top Rank.



El combate entre Mikey García y Robert Easter Jr. se llevará a cabo este sábado en el Stample Center de Los Ángeles.