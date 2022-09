Milan vs. Inter EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 de la Serie A, este sábado 3 de septiembre desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y #Vamos. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Milan vs Inter EN VIVO: Minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

28′ GOOOOOOOOLLLLLL DEL MILAN. Rafael Leao atropelló por el sector izquierdo y sacó un zurdazo que dejó sin opciones a Handanovic.

21′ GOOOOOOOOLLLLLL DEL INTER. Marcelo Brozovic queda mano a mano con Maignan y define con clase.

- Salen los equipos a la cancha.

Una nueva edición del Derby della Madonnina protagonizarán Milan e Inter de Milán, que buscarán en este clásico llegar a lo más alto de la liga italiana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio San Siro.

¿A qué hora juega Milan vs. Inter?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Milan vs. Inter: canales del partido y cómo ver por TV

El Milan vs. Inter será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio San Siro y será transmitido en México, por Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN, mientras que en España, vía #Vamos.

Milan vs. Inter: así llegan los equipos

El vigente campeón de la Serie A buscará su tercera victoria en el certamen, después de imponerse a Udinese y Bologna en condición de local. En sus dos otras presentaciones, fuera de casa, el cuadro rojinegro empató con Atalanta y Sassuolo.

Producto de esos resultados, Milan registra ocho puntos y está a dos de los líderes Atalanta y Roma, que son dos de los seis equipos que están invictos en lo que va de jugada la liga.

“Espero un partido completamente diferente. Me hubiera gustado hacer algunas rotaciones más, pero me faltaron algunos jugadores. El derbi es el derbi. La rivalidad que hay con el Inter va más allá de la tabla”, comentó el entrenador de Milan, Stefano Pioli, tras el reciente empate con Sassuolo y con miras al clásico frente a Inter.

Milan afrontará este desafío dos días después de confirmar el fichaje de Sergiño Dest. El lateral estadounidense llegó al ‘Rossoneri’ a préstamo, procedente del Barcelona, hasta el final de la temporada.

Al frente estará Inter, que viene de derrotar 3-1 a Cremonese y llegó hasta las nueve unidades. La víctimas anteriores del ‘Nerazzurri’ fueron Lecce y Spezia. En su juego restante, cayó a manos de Lazio.

“Realmente estamos en el camino correcto y me gusta el corazón y el hambre de estos jugadores, que es lo que queríamos reconstruir”, declaró Simone Inzaghi, DT de Inter, contento con el desempeño de sus jugadores.

Milan vs. Inter: probables alineaciones

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández, Bennacer, Krunic, Messias, De Ketelaere, Leao y Giroud. DT: Stefano Pioli.

Inter: Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Dimarco, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. DT: Simone Inzaghi.

¿Dónde juega Milan vs. Inter, por Serie A?