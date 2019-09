Milan vs Inter: Día, hora, canal tv y alineaciones del derbi por la Serie A

Milan vs Inter : EN VIVO El cuadro Rossonero enfrenta al club Nerazzurri este sábado en el estadio Giuseppe Meazza en el derbi de la ciudad por la fecha 4 de la Serie A de Italia. El líder, Inter busca un triunfo ante Milan para consolidarse en la punta de la liga italiana. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



El partido Milan vs Inter será el más atractivo de la cuarta jornada del Calcio italiano. Los negriazules del técnico Antonio Conte buscan volver a la senda del triunfo luego del magro empate ante Slavia por la primera fecha de la Champions League.



En la previa del Milan vs Inter, el cuadro Nerazzurri sumó tres victorias y puntaje perfecto en el arranque de la Serie A tras superar a Lecce, Cagliari y Udinese. Por su parte, los Rossoneros acumulan dos victorias (Hellas Verona y Brescia) y una derrota en el debut ante Udinese.



Así el encuentro Milan vs Inter, enfrenta al líder con nueve puntos y a los rojinegros en el séptimo puesto con seis unidades. Una derrota del equipo de Conte pone en juego el primer lugar, que acechan Bologna (2°) y Juventus (3°) con siete puntos cada uno.

Video: Gol 1 de Inter

Para los Nerazzurri será un derbi desafiante y con un rival de mayor fuste. Ello pone a prueba la capacidad del equipo ante un rival que va en crecimiento, aunque sin brillo.



Para el técnico Marco Giampaolo el duelo Milan vs Inter representa la oportunidad para meterse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y convertirse en protagonista de la Serie A.



Una de las cartas de Conte en el ataque de Inter será el argentino Lautaro Martínez y el belga Lukaku, pero también puede tener su oportunidad el chileno Alexis Sánchez.

Milan vs Inter: Hora, Canal tv, Alineaciones del partido en Giuseppe Meazza por Derbi de Serie A

Posibles alineaciones del Milan vs Inter:



Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetá; Piatek.



Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku.

