Un tenso momento protagonizaron las periodistas Milena Merino y Nair Aliaga en la última edición del programa ‘Viva Fútbol’ de Gol Perú. EL hecho fue evidente incluso para la producción del programa, a quienes se les pudo escuchar murmurar en vivo.

TE VA A INTERESAR | ‘Camioneta’ contó qué entrenador peruano metió golpe a Alberto Beingolea [VIDEO]

Milena Merino fue invitada como presentadora en reemplazo de Alexandra del Solar. Al iniciar el programa le hizo una pregunta a Aliaga sobre las opciones de Melgar de ser campeón del Apertura.

Sin embargo, la joven periodista pareció no recibir bien el hecho que se le haya lanzado un pregunta antes de ser presentada por lo que su respuesta fue a la defensiva.

“ ¿Qué tal chicas como están? En realidad usualmente cuando comenzamos solo saludamos y luego desarrollamos todos los temas, así que no sé si responder ahorita lo de Melgar ”, expresó.

Merino no se quedó atrás y le recordó el hecho que ella fue la elegida para conducir el programa. “ Si no a la próxima te sientas acá (señalando la silla) y yo me siento ahí como invitada y normal. Solamente te pregunto porque es algo chiquitito ”, contestó la exreportera de RPP.

El impasse se cerró ahí inmediatamente, aunque Aliaga luego contó en sus redes sociales que le pidió disculpas a su colega. “En esta oportunidad creo que yo me equivoqué. Pude responder la pregunta sin mencionar lo primero al momento de saludar. Después del aire le pedí disculpas a mi compañera porque entendía que todo se podía malinterpretar”, publicó en su cuenta de Twitter.

“En los minutos siguientes del video contesto la pregunta sobre Melgar y todo el programa se desarrolla de la mejor manera. Lo pueden encontrar completo en Movistar Play.”, agregó para recalcar que, finalmente, sí contestó la pregunta.

¡Salieron chispas! Conductoras de Gol Perú protagonizan incómoda situación. Video: Gol Perú.