Miroslav Klose dejó huella en el mundo del fútbol al convertirse en el máximo artillero (16 goles) en la historia de los Mundiales. El alemán se retiró de las canchas en 2016 con la camiseta de Lazio, pero siempre estuvo ligado al deporte rey.

El exdelantero formó parte del comando técnico de los teutones y luego se convirtió en entrenador del equipo sub-17 de Bayern Múnich. Además, fue asistente entre el 2020 y 2021 de Hans-Dieter Flick, quien es el actual DT ‘Mannschaft’, en el club bávaro

Miroslav Klose enfrentará un nuevo desafío, pues asumirá el mando de Altach que es el club de la Primera División de Austria. La institución anunció la noticia mediante sus redes sociales y el lunes lo presentará en sociedad.

“Tengo muchas ganas de empezar mi nuevo trabajo aquí. Fue solo ese sentimiento positivo desde el principio que tengo que tener, que estoy en el lugar correcto aquí”, comentó el exfutbolista de 44 años.

Klose fue obligado a parar por salud

La leyenda del fútbol comentó que se tomaba una pausa en su faceta como asistente técnico debido a problemas de salud. “Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día. Los médicos me dejaron muy claro que no se debe jugar con esta situación. Por primera vez me han prescrito un reposo casi total”, declaró en una entrevista con el medio Kicker en mayo del 2021.