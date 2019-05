Mirtha Uribe afirma que 'es de las que conquistan a los hombres' | ENTREVISTA | FOTOS

POR: FERNANDO 'VOCHA' DÁVILA



Ante cada paso Mirtha Uribe jala miradas. Ella dice ser una negra ‘acubanada’ y asegura que cuando se enamoran de ella, 'se jodieron'. La voleibolista llegó a al ‘Parque de la amistad’, en Surco, para una charla llena de verdad.



A tu edad, todas tus compañeras de vóley están casadas...

Casi lo hago con un novio español.



¿Qué pasó?

Me iba a casar allá (España), pero a mi mamá no le dieron la visa y sin ella presente no lo hacía.



¿Solo por eso?

Él quería que me quede en Europa y sea española, y yo amo a mi familia.

¿Lo amabas?

Era el hombre de mi vida.



¿Por qué no apostar por él?

Europa estaba en crisis y Perú vivía un mejor momento.



Él iba a encargarse de ti...

¿Y quién se encargaba de mi familia? Lo dejé por pensar en los míos.

Fuiste pareja del exfutbolista Ismael Alvarado, ¿le prohibías ver a sus hijos?

Sería incapaz de pedirle eso.



¿Nunca te molestó ese motivo?

Le enseñé muchas cosas, como estar pendiente de su mamá y sus niños.



¿Por qué terminaron?

Seguía casado, no podía divorciarse y no me sumaba mucho. Su enfoque de vida iba por otro lado.

¿Fuiste novia de un empresario de la construcción?

Eso me sacaron en tu diario y dije: Preséntenmelo, por favor. Si fuese así ya le hubiera terminado la casa a mi mamá ja, ja, ja.



¿Por qué estás sola?

Nadie me aguanta, debo tener algo malo ja, ja, ja.



¿Te han dejado?

La mayoría de veces los dejo yo.

¿Una razón para decir chau?

Dejo de admirar a la pareja.



¿Otra?

Paró en su crecimiento o es muy conformista.



¿Tu hombre ideal?

Alguien que me ayude a crecer.

¿Eres obsesiva?

Aprendí en Europa que cada quien vaya a divertirse por su lado, pero acá el peruano no aguanta eso.



¿Aceptas los ‘jueves de patas’?

Sí, es fulbito y full vaso.



¿Si se aparece a las 6 de la mañana?

Le diría: ‘Ya te va a tocar aguantar’.

Que maneje sus ‘fichas’…

Misio, porque no tuvo suerte o no gana mucho, pero un vago jamás.



¿Tu último pecado?

Haberme quedado en mi casa para estar a tiempo en esta entrevista ja, ja, ja.



¿Una mentira?

Decirle a mi mamá: ‘Me quedo a dormir donde mi amiga’ y en realidad me iba de rumba.

¿Sales en grupo a los tonos?

He salido con chicas menores del vóley a una fiesta y las cuido. Las chequeo y por mirarlas ni me divierto.



¿Cantas?

Horrible, pero tengo personalidad para hacerlo.



¿Conquistas o prefieres ser conquistada?

Soy de las que conquistan a los hombres.

¿Una señal para que se den cuenta?

Invitarle un desayuno preparado por mí.



¿Cuántas veces gastaste tu sueldo comprando ropa?

Si me gasto una quincena no come mi familia.



¿El ‘tramposo’ nunca está satisfecho?

Si una mujer cumple todas sus fantasías, ya no mira a otro lado.

¿Qué tipo de ‘negra’ eres?

Mulata. Ni tan negra ni tan clara, ‘acubanada’.



¿Amigos cariñosos?

Siempre se complica. Después quieren verte seguido, escriben todos los días, te piden que lo acompañes a un lado o a otro.



¿Te lo han planteado?

Sí y respondo: ‘Te vas a enamorar’. Y me ha pasado.

¿Y cuando ocurre?

Les comento: ‘Ya te jodiste’, ja, ja, ja.



En 2016 diste positivo en un control antidoping...

En México comí carne de ganado infectada y durante el proceso del juicio, la Federación no me dio ni un sol. Después salió la verdad a la luz y quedé libre de todo castigo.



¿Tu mejor inversión?

He comprado un terreno para construir la casa de mi mamá.

¿Bailas música negra?

No. La culpa la tiene mi papá, pese a ser negrazo nunca me enseñó.



¿Algún pedido?

A la gente que desee seguirme por Instagram les dejo mi dirección: @uribesoriano.



Despídete como mejor te parezca...

Decirle a ‘El Bombardero’ de Trome: Mirtha Uribe está en otra faceta y déjame en paz.