Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Una mujer guapa no siempre va de la mano del amor. A veces por cosas del destino, otras por propia decisión. Mirtha Uribe es una de ellas. Quizá la voleibolista más sexy de nuestro país es linda, pero tiene otras prioridades que están lejos de entregar su corazón.

¿Eres la más sensual del vóley?

Siento que no tengo jale.

Eso es imposible...

En realidad no le ‘paro balón’ a nadie.

El amor llega muchas veces de improviso...

Estoy ocupada en otras cosas.

¿Otra vez un futbolista?

¡Nunca más!

¿No te atraen?

Tengo como amigos a los de antes, que soy muy respetuosos, pero ahora escucho tantas historias que lo mejor es mantenerme al margen.

¿Quien te conquiste encontrará una mujer trabajadora y hacendosa?

En esta pandemia he perfeccionado mi arte culinario.

¿Experta cocinera?

Antes cocinaba cada tres meses, ahora es más seguido.

¿Te produces antes de un partido?

Uso pestañas postizas y no me las quito.

¿Otra singularidad?

Juego con uñas, las mías son pequeñitas.

¿Tanto así?

Me echo base y un poco de luminador, siempre salgo con los ojos delineados.

Con tu 1.83 de estatura, ¿es fácil conseguir pareja de ‘tu vuelo’?

Una vez estuve con un chico que medía 1.77, fuimos a un matrimonio y me puse taco 12. Me vio y me dijo: ‘Negrita, me mataste’.

¿Tienes el mismo problema para la ropa?

En jeans es muy complicado, aunque la moda me ha ayudado.

¿A qué te refieres?

Como se usa ‘pasa río’, me pongo un pantalón que me queda arriba de los tobillos y nadie se da cuenta que es corto.

¿Y en zapatos?

Otro problema, calzo 41 y a veces 42. No encuentras muy seguido de ese tamaño.

Has ingresado a la venta de gorritos...

Desde que llegó el virus se detuvo todo y no nos pagan en el Circulo Sportivo donde juego.

¿Deben tres meses?

Sí y nadie nos dice nada. Mi mamita empezó a tejer gorritos, chalinas, chales y nos está salvando el día a día.

¿Tú misma los entregas?

Claro y se toman ‘selfies’.

¿Y piden más?

Han venido hasta la casa a recoger su producto, dicen que volverán y de paso a tomarse fotos.

¿Por qué tu cuenta de Instagram es privada?

No me gusta que me insulten o ataquen.

Ahora es una herramienta de trabajo...

Si desean que los ayude que me escriban a @uribesoriano y sin problemas los publicitamos. Todo suma en estos tiempos.

Gracias y a cuidarse.

Mi papá se enfermó del coronavirus, es fuerte y pudo salir de la enfermedad. Que nadie se confíe, un rebrote y nos perjudicamos todos.