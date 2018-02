Mister Chip le dedica emotivo homenaje a Daniel Peredo: "El cielo podía esperar" [FOTOS]

El famoso estadista español Mister Chip utilizó sus cuentas en redes sociales para dedicar un emotivo homenaje a la memoria de Daniel Peredo , el periodista deportivo que falleció este lunes victima de un paro cardíaco.

En su Instagram, Mister Chip siempre escribe historias a modo de cuenta regresiva para el inicio del mundial. Ahora que faltan 114 días para Rusia 2018, el español decidió escribirle unas líneas a Daniel Peredo bajo el título de 'El cielo podía esperar'.

"Cuando has tenido la oportunidad de ver a tu país jugar una Copa del Mundo sabes que estás perdido porque ya no querrás volver a vivir otra en la que no estén los tuyos. Los meses de abril, mayo, junio y julio se hacen eternos, viendo como todo el mundo habla de una gigantesca fiesta a la que tú no has sido invitado. Te prometes que no volverá a pasar y cuando empiezan las Eliminatorias para el siguiente Mundial sonríes y piensas que ya nadie volverá a organizar otra fiesta sin contar contigo, pero vuelve a pasar una y otra vez hasta que empiezas a perder la fe y a dudar sobre si volverás algún día a vivir esa magia, siendo protagonista de la misma. La historia de hoy va dedicada a todos esos aficionados que tuvieron que esperar hasta dos o tres generaciones para volver a ver a su país jugar una Copa del Mundo, con una mención muy especial para mi querida Perú que es la única selección en la historia del fútbol que ha tenido que esperar hasta en DOS OCASIONES un período de 30 (o más) años para volver a asistir al gran evento", escribió Mister Chip en referencia a aquellas selecciones que tuvieron que esperar décadas para volver a una cita mundialista.

Esta es la historia que escribió Mister Chip en su cuenta de Instagram en la que además cuenta que, a pesar de que no pudo conocer personalmente a Daniel Peredo, sabía de él porque utilizaba su datos estadísticos.

"Quiero dedicarle esta historia, con todo el cariño del mundo, a Daniel Peredo, la voz de la selección peruana, que falleció el 19 de febrero de 2018 a los 48 años, cuando sólo faltaban 4 meses para ver cumplido su sueño: narrar un partido de la Bicolor en la Copa del Mundo. No tuve ocasión de conocerle personalmente, pero me consta que me tenía gran aprecio y que a menudo usaba mis datos en sus retransmisiones, respetando siempre la fuente. Si él tuvo que esperar 36 años para volver a ver a Perú en un Mundial, bien podría el cielo haber esperado un poco más antes de llevárselo. Que descanse en paz", agregó Mister Chip.