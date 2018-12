Mister Chip y su polémico tuit luego que River Plate se coronara campeón de la Copa Libertadores | FOTOS

MisterChip generó toda una polémica en Twitter al publicar la frase "HOLA QUERIDO ROJO!!! SIGUES SIENDO EL MÁS GRANDE!!!", a los segundos que River Plate se coronara campeón de la Copa Libertadores tras ganarle 3-1 a Boca Juniors en una final inédita en el Santiago Bernabéu de España. Esta publicación no fue bien recibida por algunos seguidores del estadista, ya que interpretaron que no estaba de acuerdo con el campeonato de los 'millonarios'.



"A qué se debe esto", "Por qué no celebras a River", "Pero hijo, River es el campeón e Independiente donde está?", "Pelao, hdp"; fueron algunos de los comentarios que le pusieron a MisterChip en Twitter. Sin embargo, hubieron otros tantos más que saludaron su hinchada por Independiente.

HOLA QUERIDO ROJO!!!



SIGUES SIENDO EL MÁS GRANDE!!!



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PYlnnmA331 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 9 de diciembre de 2018

Unos minutos después y para tener a la hinchada de River Plate de su lado, MisterChip publicó otro tuit con video felicitando a los campeones de la Copa Libertadores. "River es justo campeón, la expulsión cambió el partido. Ya tenemos campeón. Un mes hemos tardado en encontrar al campeón River Plate que hoy ganó su cuarta Copa Libertadores "

En otro momento, no perdió la costumbre de colocar sus tradicionales estadísticas sobre River Plate, campeón de la Copa Libertadores.