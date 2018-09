MisterChip dedicó estas palabras a hinchada peruana tras ganar premio The Best de la FIFA |VIDEO |FOTOS 

Se convirtió en un peruano más. MisterChip , el famoso estadístico español celebró la elección de la hinchada de la selección peruana como la Mejor Afición de 2018 por los premios The Best de la FIFA.



La pasión que despertó en los hinchas la clasificación de la selección peruana a Rusia 2018, dejó impresionada ala FIFA que con el premio The Best, reconoce el ambiente de fiesta y el respeto que mostraron los fanáticos peruanos en cada fecha que de la Coa del Mundo, algo de lo que fue testigo el propio MisterChip.



"Lo comprobé in situ. No tenía ni la más mínima duda. Jamás vi semejante pasión apoyando a una selección. ENHORABUENA PERÚ", dijo MisterChip desde su cuenta de Twitter y acompañó el mismo con una foto de los hinchas de la selección peruana en Saranks.

La hinchada de la selección peruana reconocida mundialmente hoy en los premios The Best, superó a la afición japonesa, la de Senegal y el curioso caso de un aficionado chileno de la segunda visión de su país. A la entrega de los premios de la FIFA acudieron los representantes de 'La Blanquirroja',



Perú gana premio The Best a Mejor Afición del 2018.

Sarank, Ekaterimburgo, Sochi y Moscú fueron las ciudad des que fueron invadidas por las de 40 mil hinchas de la selección peruana que volvió a una Copa del Mundo después de 36 años. La fiesta continua.