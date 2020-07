¡El sueño se volvió pesadilla! El defensa peruano Alexander Callens tuvo un amargo estreno en Disney, donde se juega la nueva MLS y su equipo, New York City cayó 1-0 ante Philadelphia Unión por la primera jornada del grupo A del torneo. El partido arrancó a las 8 de la mañana (hora peruana) y Callens fue titular en la zaga junto al norteamericano James Sands. El peruano solo tuvo un regular desempeño. Mañana debutará el delantero Raúl Ruidíaz.

Callens tuvo algunos problemas para marcar a Brenden Aaronson, delantero rival, y su equipo sufrió el único gol a los 63′ cuando la defensa no atinó a despejar una pelota y el volante Alejandro Bedoya metió un ‘zapatazo’ que no pudo detener el portero Sean Johnson. El peruano se sumó al ataque en algunas pelotas detenidas pero no puedo evitar la caída de su equipo.

Gol ⚽

El capitán Alejandro Bedoya abre el marcador para el @PhilaUnion. #MLSisBackpic.twitter.com/fo7WD3HpwM — Pulso Sports (@SportsPulso) July 9, 2020

New York City volverá a jugar el martes y lo hará ante el Orlando City de Pedro Gallese. Justamente el equipo del portero de la selección peruana debutó el miércoles por la noche ante el Inter Miami y lo derrotó 2-1 en un duelo electrizante. Gallese tuvo varias atajadas de mérito y su club, que arrancó perdiendo, se llevó los tres puntos gracias a un gol del extremo portugués Nani a los 97′.

Mañana viernes se dará el estreno del flamante campeón 2019, el Seattle Sounders que tiene en sus filas al goleador Raúl Ruidíaz. En tanto, el volante Edison Flores debutará con el DC United el domingo cuando se mida ante Toronto FC. La MLS se juega en el complejo de Disney debido a la pandemia del coronavirus y solo 25 equipos participan ya que el Dallas FC se retiró al tener varios jugadores contagiados.