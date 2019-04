MLS: Compañero de Alexander Callens cometió el peor blooper de la temporada |VIDEO |FOTOS 

El New York City , equipo de Alexander Callens , se ha convertido en tendencia mundial por el error garrafal de su arquero en la séptima fecha de la MLS en el que empató 3.-3 ante en el campo del Minnesota United.



Los hinchas de Minnesota United, inauguraban su estadio, Allianz Field, que tiene una capacidad para 19.400 personase en la MLS. Pero lo que nadie esperaba ver era un a terrible falla del golero Sean Johnson, quien por lucir su talento con el balón, introdujo el mismo dentro de su propio arco y dejó el marcador 3-2 a favor de su rival.



Alexander Callens, quien no estuvo convocado en este encuentro por una lesión muscular, solo pudo observar el error de su compañero en el arco sobre los 32', cuando tras un pase hacia atrás ente intentara controlar la pelota y salir jugando, pero el balón pasó por debajo de sus pies y se coló en su portería sin que pudiera evitarlo y New York City quedaba debajo en el marcador.



Mira el blooper del compañero de Alexander Callens en la MLS

Pese a este error ,New York City logró el empate con gol de Ismael Tajouri y no estropeó el debut del Minnesota en casa que se ubica a la mitad de la tabla de la Conferencia del Oeste.



Mientras que para el New York City acrecentó aún más su crisis en este arranque de temporada, pues hasta el momento el club no ha podido ganar, registrando seis unidades producto de cero triunfos, cinco empates y una derrota en seis partidos y confirmando que es el rey del