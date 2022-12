Su solo apelativo dice mucho. “El Gokú peruano”, ese es el apodo que se ha ganado el duro y joven peleador de artes marciales mixtas James Llontop, que hace unas semanas se coronó campeón de peso wélter de la liga FFC, derrotando a un rival con experiencia en Europa, tres títulos de su país y un récord de más de treinta peleas, el brasileño Dimitry Zebroski.

“Sentí diferentes poder (en los 77 kgs.), el timing no lo perdí nunca. Creo que a partir que le hice daño, cambió la pelea. Logre herirlo y casi pude finalizarlo”, manifestó James Llontop sobre su victoria sobre Zebroski, que le valió para quedarse con el título del FFC.

James consideró que esta es la victorias más importante de su carrera. “En algunas ocasiones me sentí menos favorito; pero en esta ocasión no. Desde que llegue al equipo ya no me pasa eso; pero no me jugó en contra”, manifestó.

TROME | Entrevista a James Llontop, 'El Gokú peruano' de las MMA

“AHORA SOY EL GOKÚ PERUANO”

En medio de esta charla, James Llontop se animó a contar cómo se ganó el sobrenombre de ‘Gokú' y quién se lo puso. “Por mi constancia, por entrenar todos los días. Él que me puso ese apodo fue Jackson Mora y ahora soy el Gokú peruano”, explicó.

Sobre las posibilidades de llegar a una gran compañía como UFC, James afirmó que continúa trabajando en llegar a esta compañía. “Creo que ahora estamos más cerca; pero si surge alguna otra promoción mundial, no dudaría en fichar por esta promoción”, manifestó James Llontop.

“Siento que soy uno de los mejores en mi categoría (77 kgs.) en Latinoamérica, pero siempre hay que seguir creciendo, seguir aprendiendo, y todavía faltan algunos retos más”, afirmó Llontop.

VICTORIAS DE JAMES LLONTOP EN EL EXTRANJERO

James Llontop es uno de los pocos peleadores peruanos que ha competido en el extranjero, logrando tres victorias en México y Ecuador.

Pero no solo eso, James Llontop también es campeón de la Federación Mundial de Kickboxing ‘WKF’. Título que logró al vencer a Lucas Martínez, en Argentina, en el 2018.

