El peleador peruano, Luis ‘Baboon’ Palomino, hará su cuarta defensa del título mundial de peso super welter de la empresa Bare Knuckle Fighting Championship, promotora de peleas ‘a puño limpio’. La pelea será este sábado 19 de febrero.

El deportista nacional defenderá su presea ante el estadounidense Martin Brown, en lo que será una de las peleas principales del evento más importante de la compañía: Knucklemania 2, el cual contará con la presencia de figuras del MMA como Mike Perry y Chad Mendes.

Palomino es campeón de la empresa desde el 24 de julio del 2020, donde derrotó a Isaac Vallie-Flagg para convertirse en el primer monarca de su categoría. Luego, defendió con éxito ante Jim Alers, Tyler Goodjohn y Dat Nguyen.

Antes de su aventura ‘apuño limpio’, el peleador de 41 años ya tenía una extensa carrera en las artes marciales mixtas (MMA), alcanzando un récord de 26-17 y logrando victorias sobre figuras como Jorge Masvidal y Gesias Cavalcante.

“Él (Martin Brown) cree que este deporte tiene algo que ver con tamaño y fuerza, pero quien no hace su tarea y no estudia, fallará el examen. Este hombre está juzgando, de que su tamaño y poder es el resultado de la victoria que él piensa que obtendrá, y las cosas no son así. He peleado con gente más grande y que pega más fuerte, es más, yo soy la pelea más grande en su vida”, indicó Palomino, sobre su oponente en entrevista con el podcast ‘KO a la carrera’.

“Tiene su distancia, tamaño y pegada, pero es como un poni de un solo truco. Basa toda su estrategia en la técnica de Mayweather, el ‘shoulder roll’, para cargar su mano derecha. La tiene peligrosa, pero tenemos muy buenos planes para eso”, agregó.