Mohamed Salah desata fiebre comercial con venta de almohadas y juguetes en Egipto [VIDEO y FOTOS]

Mohamed Salah es una de las estrellas destinadas a brillar en el Liverpoool vs Roma , que determinará al segundo finalista de la Champions League. El goleador ha desatado toda una locura comercial en Egipto, su tierra natal, donde se ofrecen toda clase de productos relacionados al delantero.



Pese a que Liverpool ofrece la camiseta oficial del número '11' en su pagina web. Las calles de El Cairo están adornadas con las camisetas de Mohamed Salah. Pero para aquellos hinchas que no se quedan conformes con una casaquilla del cuadro inglés, también se están a la venta las pelucas con el estilo que ha impuesto 'Momo' en la Champions League.



Pero lo que no ofrece la tienda online de Liverpool son los muñequitos de Mohamed Salah, que compiten en venta con los de 'Toy Story' en las calles de Egipto. Cojines, alfombras con el rostro del jugador musulmán abundan en cada esquina. Lámparas y fachadas de negocios con la imagen del jugador son la nueva moda en El Cairo.

Sin duda Mohamed Salah se ha convertido en uno de los héroes nacionales, no solo por sus logros con el Liverpoool, sino por el dinero que está haciendo ganar a los comerciantes informales que se proyectan también en lo que será la campaña del goleador en Rusia 2018 y para lo cual también ya tienen nuevo productos para ofrecer.