Anotó un doblete y fue una de las figuras de la goleada de Liverpool sobre Manchester United, en el marco de la jornada 30 de la Premier League. Hablamos de Mohamed Salah, que volvió a brillar con los ‘Reds’ y, al terminar el cotejo en Anfield, explicó cómo los ‘Red Devils’ les facilitaron la tarea para hacer la diferencia.

“Hicieron nuestra vida más fácil en el mediocampo y en la defensa. Ellos siempre intentaron darnos el balón en situaciones de 1 vs 1. Hicieron nuestra vida mucho más fácil. Tuvimos portería en cero allá (Old Trafford) y aquí (Anfield). Hicieron más fácil que pudiéramos marcar”, declaró el egipcio en entrevista con Sky Sport.

“Fuimos al partido y queríamos marcar un gol. Después de marcar el primero, quisimos el segundo. Y después del segundo, fuimos por el tercero. Fue una actuación TOP de nosotros, aquí y como visitantes. Esperemos seguir así”, añadió Salah, quien es el goleador de la competencia, con 22 anotaciones.

Por otro lado, el ‘Faraón’ expresó su alegría por su capacidad goleadora, aunque dejó en claro que lo más importante son las victorias que pueda obtener Liverpool.

“Lo he dicho muchas veces: marqué muchos goles por este club, sabía que seguirían llegando. A veces tienes mala suerte, pero lo más importante es que el equipo siga ganando. Si el equipo no estuviera ganando, no estaría feliz. Pero el equipo está ganando, todo está llegando, por lo que no estaba preocupado”, dijo el atacante de 29 años.

Además de Salah, el colombiano Luis Díaz y el senegalés Sadio Mané también anotaron para ayudar a que Liverpool se quede con los tres puntos y trepe a la cima de la liga inglesa, a la espera de lo que pueda hacer Manchester City frente a Brighton el miércoles.