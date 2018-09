Mohamed Salah ganó premio The Best a mejor gol y superó chalacas de Cristiano y Bale |VIDEO |FOTOS 

El primer ganador. Mohamed Salah , delantero de la selección de Egipto y de Liverpoool de Inglaterra consiguió el trofeo Puskas al mejor gol del año en la ceremonia de los premios The Best de la FIFA.



La sorpresa para todos los asistentes a The Best fue que el gol de Mohamed Salah, anotado ante el Everton, superó nada menos que a la 'Chalaca' de Cristiano Ronaldo ante la Juventus y también al gol con la misma jugada de Garteh Bale en la final de la Champions League frente a Liverpool.



Mohamed Salah, recibió el premio de las manos del músico Noel Gallagher y el delantero Didier Drogba, "Quiero agradecer a todo el mundo que me ha votado. Espero llevarme otro galardón hoy", añadió el egipcio en referencia a la otra categoría en la que puede ganar, la de mejor jugador.

Mohamed Salah también estuvo nominado para el premio al mejor jugador del año para The Best junto a Cristiano Ronaldo y Luka Modric.