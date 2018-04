Mohamed Salah: Hinchas vuelven a egipcio de Liverpool personaje de Dragon Ball [VIDEO y FOTOS]

Mohamed Salah se ha convertido en el jugador de moda, no solo de la Champions League, sino de todo el planeta fútbol. El goleador de Liverpool regaló golazos ante su ex equipo, la Roma, y sus seguidores lo han considerado digno de ser uno de los personajes de Dragon Ball Z.



Un video de Mohamed Salah en la plataforma de Youtube se ha convertido en viral al considerar al delantero musulmán de Liverpool junto a Cristiano Ronaldo como protagonistas del opening de Dragon Ball Z y sus mejores goles en la Champions League.



Mohamed Salah es elevado al nivel de ‘Súper Saiyayin’, uno de los guerreros más poderosos de la serie 'Dragon Ball Z'. “¡Salah, rey Salah! No importa lo que pase, él va a hacer un gol más”, dice parte de la letra del tema que acompaña las mejores jugadas y goles de la Champions League.



Hinchas comparan Champions League con famoso anime japonés

El entusiasmo por la aparición de Mohamed Salah entre los Dioses del fútbol ha sido celebrada de este modo por estos hinchas portugueses que esperan con ansias el duelo de vuelta entre Liverpool y la Roma este 2 de mayo. Una oportunidad para que el egipcio corone su pase a la final en Italia.