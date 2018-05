Mohamed Salah y Sadio Mané son los delanteros musulmanes del Liverpool que estarán presentes el próximo 26 de mayo en la final de la Champions League ante Real Madrid, sin embargo, en un principio se comentó que no podrían ser partícipes de este partido por un motivo: el Ramadán.



El Ramadán dura un lapso de 30 días en el cual los musulmanes, conforme a sus creencias y religiones, hacen ayuno desde el amanecer hasta la puesta, algo que hubiera afectado el rendimiento de Mohamed Salah y Sadio Mané en la final de la Champions League.



Además, no solo están involucrados Mohamed Salah y Sadio Mané, quienes son esenciales en el esquema de Liverpool, también se encuentra Emre Cam de los ‘Reds’, que aparecería en la final de la Champions League tras una lesión, y Achraf Hakimi, lateral derecho suplente de Dani Carvajal en el Real Madrid, que siguen estas costumbres de la religión musulmana.



Ante la noticia que los jugadores mencionados del Liverpool y Real Madrid no podrían disputar la final de la Champions League por el Ramadán, el Cómite de Usos y Costumbres del Estado Islámico en España, emitió un comunicado, explicando las excepciones que se aplican en estos casos.



Si los seguidores musulmanes se encuentran por lo menos 84 kilómetros fuera de su casa, o sea de su país de origen, pueden posponer su ayuno y retomarlo más tarde.



La final de la Champions League se realiza en Kiev (Ucrania) entre Real Madrid vs Liverpool, una distancia superada ampliamente para postergar el Ramadán.



“Si alguien viaja en auto, avión o barco por esta distancia o más, es considerado viajero y por consiguiente le es permitido dejar de ayunar durante Ramadán y recuperar los días no ayunados después del mes de Ramadán y antes de la llegada del Ramadán siguiente, o sea, tiene once meses para recuperar los días que debe ayunar. Por ello, cualquier futbolista u otro puede utilizar este dictamen islámico”, también detalló el Centro Cultural Islámico de Madrid en un comunicado, por lo que no habrá problemas para que Mohamed Salah y Sadio Mané estén presentes en la final de la Champions League.



Mohamed Salah nunca se ha perdido ningún partido durante el Ramadán desde que llegó a Europa, pues, al parecer siempre ha postergado esta celebración religiosa.

