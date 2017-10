Mónaco vs. Besiktas EN VIVO. Con Radamel Falcao en el ataque, los príncipes salen al ataque contra el equipo turco para afianzarse en la carrera por la copa de la Champions League. Besiktas es el líder del grupo G y visitará al Mónaco en el estadio Luis II desde la 1:45pm. El partido lo transmitirá ESPN.



El Mónaco buscará recuperarse en esta fecha de la Champions League tras la segunda derrota que sufrió en la Liga de Francia el pasado viernes. El equipo de Radamel Falcao cayó contra el Lyon y por ello necesita ganar al Besiktas para no quedarse sin opciones. El Oporto, que también integra el grupo G, está a la expectativa de este encuentro.



Leonardo Jardim, DT del Mónaco, tras la última derrota del equipo del Principado sostuvo que "Falcao nos va a aportar su eficacia, su calidad de juego para el partido contra Besiktas" y agregó que el estado anímico del grupo "está bien".



"Nosotros tenemos la necesidad absoluta de la victoria para aspirar a la clasificación. Necesitamos esos 3 puntos", dijo Jardim previo al Mónaco vs. Besiktas.

Mónaco debutó en la Champions League con un empate en Alemania ante RB Leipzig a un gol por lado. En la segunda jornada recibió a Porto y grande fue la sorpresa tras caer goleado en casa por 3-0.



Mientras que el Besiktas de Turquía es líder del grupo G con dos victorias. Superó de visita a Porto y luego se impuso al RB Leipzig en casa.

Los triunfos del Besiktas no son gratuitos, con las llegadas de Pepe, Medel y Negredo le han dado un salto de calidad al equipo turco y quieren meterse en octavos cuanto antes. El Mónaco vs. Besiktas resulta clave para ambos conjuntos.



ASÍ ALINEARÁN EN EL MÓNACO VS. BESIKTAS



Mónaco: Benaglio, Sidibé, Jorge, Moutinho, Jemerson, Glik, Rachid Ghezzal, Fabinho, Falcao, Jovetić, Lemar



Besiktas: Fabricio, Medel, Caner, Hutchinson, Pepe, Tosic, Quaresma, Özyakup, Tosun, Anderson Talisca, Babel