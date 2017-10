Mónaco vs Besiktas: EN VIVO ONLINE. El cuadro príncipe visita este miércoles al conjunto turco por la fecha 4 del Grupo G de la Champions League en el Vodafone Park de Estambúl. El choque iniciará a las 12:00 del mediodía (hora de Perú y Colombia) por la señal de ESPN.



Mónaco de Radamel Falcao jugará ante Besiktas con la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación a octavos de final de la Champions League. ¿Podrá lograrlo? No te pierdas este partidazo.



Besiktas, por su parte, es el líder (e invicto) del Grupo G con 9 unidades. Les siguen RB Leipzig con 4 y Porto con 3. Mónaco es último con apenas una unidad. ¿El local mantendrá su racha?



Besiktas viene de una victoria 2-1 de visita ante Alanyaspor por la Liga turca, donde marchan tercero en la tabla de posiciones con 18 puntos, a 5 del líder Galatasaray.



Con un presente similar está Mónaco. Los príncipes ganaron sus dos últimos partidos del campeonato doméstico y son segundos en la tabla con 25 puntos. 4 unidades los separan del puntero PSG de Neymar y compañía.



En el duelo de ida, Besiktas se impuso de visita 2-1 a Mónaco con doblete de Tosun. Radamel Falcao puso el descuento, pero no les alcanzó.