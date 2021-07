WWE Money in the Bank 2021 es el evento de WWE que ha generado gran expectativa entre los aficionados, ya que determinará a un próximo retador a uno de los dos títulos más importantes de la compañía. En el evento también se enfrentarán por primera vez en una mano a mano ‘El Jefe de la Tribu’, Roman Reigns, y Edge, quien regresó a WWE.

Como muchos fanáticos no quieren perderse este gran evento de WWE, en esta nota te vamos a contar qué canales transmitirán Money in the Bank y a qué hora lo transmitirán.

Sin duda alguna que el plato fuerte de la jornada será la lucha por ‘el maletín de dinero en el banco’, entre Kevin Owens, Drew McIntyre, Riddle, Ricochet, John Morrison, Big E, Shinsuke Nakamura y Seth Rollins, aunque el mano a mano entre Roman Reigns y Edge también ha concitado gran atención.

¿Cuál es la cartelera de WWE Money in the Bank 2021? Lista de peleas

Como todas las carteleras de WWE, en este Money in the Bank tendremos a las más importantes superestrella de la lucha profesional enfrentándose en emocionante combates. Por eso, a continuación, te contamos cuál es la cartelera oficial del evento.

Lucha de escaleras por el maletín: Kevin Owens vs. Drew McIntyre vs. Riddle vs. Ricochet vs. John Morrison vs. Big E vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

Lucha de escaleras femenina: Zelina Vega vs. Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikky Cross vs. Liv Morgan vs. Natalya.

Lucha por el título Universal: Roman Reigns vs. Edge

Lucha por el título de WWE: Bobby Lashley vs. Kofi Kingston

Lucha por el título femenino de RAW: Rhea Ripley vs. Charlotte

AJ Styles y Omos vs. Viking Raiders

¿A qué hora será el WWE Money in the Bank 2021? Horarios

Debido a la gran expectativa que existe por ver Money in the Bank, en esta nota te vamos a cóntar en tu país a qué hora comenzará este gran evento de WWE. Así no te perderás ninguna de las luchas.

¿Qué canales transmitirán en directo WWE Money in the Bank 2021?

Los derechos de televisión de WWE en Latinoamérica se encuentran en poder de FOX Sports; sin embargo los eventos PPV como WrestleMania, SummerSlam y Royal Rumble entre otros, son emitidos por su canal de paga Star Action. Otra manera de poder ver el evento, es contar con el servicio de streaming WWE Network.

Perú (8:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

México (7:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Argentina (10:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Ecuador (8:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Chile (9:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Colombia (8:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Uruguay (10:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Paraguay (9:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Bolivia (9:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

Venezuela (9:00 p.m. Star Action/ WWE Network)

España (3:00 a.m. domingo WWE Network)

Estados Unidos (8:00 p.m. Peacock)

¿Cómo ver Star Action en vivo el evento WWE Money in the Bank 2021?

Para poder ver el canal Star Action es necesario contar con el paquete de canales Star Premiun, así podrás ver WWE Money in the Bank en tu televisión y si lo deseas en la aplicación de Movistar Play o DirecTV, además, de la aplicación de Fox Play.