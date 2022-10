Rompió miles de corazones. Morena Beltrán, la bella periodista de ESPN, quien hasta hace poco había mantenido en secreto su vida sentimental, decidió durante una entrevista en la Radio Urbana Play presentar a su pareja el jugador Tomás Mantia, volante central del Flandría, de la Primera Nacional (Segunda división) con quien ya tendría algunos meses de feliz convivencia.

Los conductores de Urbana Play Club, Sofi Martínez y Martín Bachiller se sorprendieron al ver que la periodista cumplió la promesa de llevar al mediocampista a la entrevista y no dudó en invitarlo a pasar y advertir “ Es vergonzoso ”, pero su pareja le dio la contra y se sumó a la mesa.

“ No nos acordamos el día que nos pusimos de novios, pero ponle un año y medio ”, contó la periodista y el futbolista agregó. “ El editor de videos del club en el que jugaba es amigo nuestro. Nos conocimos en un boliche ”, agregó Tomás Mantia.

Morena Beltrán presentó a su novio y contó que ya viven juntos (Video: YouTube)

Morena Beltrán sobre convivencia: “Se enoja si termino yo”

La periodista reveló algunos detalles de su reciente convivencia con su pareja y se quejó que el mediocampista no pueda seguirle el ritmo con alguna serie en las plataformas de streaming antes de dormir. “ No resiste una serie en la noche y después enoja si la termino yo ”, contó Morena Beltrán.

La réplica vino del deportista explicando su vida metódica “ Todos los días me levanto a las 6.30 para entrenar. A las 11 de la noche se complica, después termina las películas, con eso no tiene código ”, se quejó y reveló que tomó venganza “Voy a contar algo por lo que se enojó ayer vi la entrevista que el ‘Pollo’ Vignolo le hizo a Lionel Messi y quedamos en verla juntos y me dijo: la viste, se enojó. Fue una traición ”. contó el futbolista.

Novio de Morena Beltrán: “Le mando un mensaje y contesta en tres días”

Consultados por cómo tomaron la repercusión cuándo fueron tendencia tras descubirrse su romance con el hashtag #elseisdeFlandia, “ Tardaron en darse cuenta, pero cuando entras en este mundo te vas acostumbrando, pero ese viernes que paso agarre el celular y lo tenía explotado, ja, ja, ja. Lo tomo con humor Nos conocimos en el 2019 y luego nos agarró la pandemia, estuvimos incomunicados, porque More le escribía un mensaje y me respondía a los tres días ”, se quejó Mantia.

La respuesta de la periodista no se hizo esperar. “En ese tiempo, y ahora también, con el celular soy de terror. Yo siempre digo lo mismo: Si pasa algo me llamas por teléfono, sino no es importante. Soy muy colgada con el celular”, confesó Beltrán.

Morena Beltrán novio se retiró y regresó en Segunda de Argentina

Tomás Mantia, se formó en las Inferiores en Rosario Central y en el 2014 fue cedido a Tiro Federal. Luego fue trasferido a Defensores de Belgrano, donde estuvo cerca de ascender a la Primera B Nacional.

Tuvo una experiencia internacional en el Pontelambrese del ascenso italiano, después regresó en 2017 para Alvarado hasta el 2021. Al final de la temporada y 28 años anunció su retiro sorpresivo del fútbol profesional. Sin embargo, este año la periodista lo convenció de regresar con la camiseta de Flandria que lucha por quedarse en la Primera Nacional.