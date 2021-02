Triste noticia vuelve a enlutar al fútbol sudamericano. Santiago ‘Morro’ García fue encontrado sin vida en su casa de Mendoza. El goleador de Godoy Cruz se encontraba bajo tratamiento por alto grado de depresión. ¿Qué lo llevó a estar en esta situación? Entrevista de hace 2 años podría revolver esta duda. Mira el video. ¡Que descanse en paz!

“Hubo un momento que pensé en dejar el fútbol. Un día mi hermano abrió la puerta de mi casa y vio la manera en la que estaba viviendo... estaba deprimido”, señaló ‘Morro’ García en una nota para TyC Sports.

“Hubo muchas situaciones que me sobrepasaron. Yo no entendía el doping positivo (con Nacional). Y cuando empecé a investigar me di cuenta que hubo un mal manejo”, reveló el delantero ‘charrúa’.

“En Uruguay quedo como un drogadicto. Mi caso fue el primer caso del fútbol uruguayo”, cerró con mucho dolor ‘Morro’ García.

El futbolista dio positivo a cocaína en el transcurso de las finales del campeonato de Uruguay en 2011. Pero fue notificado después de fichar por Atlético Paranaense ese mismo año. Su sanción solo fue a nivel local, por lo que pudo jugar en Brasil.

