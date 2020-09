¡Se levanta! Dispuesto a volver a ganar una carrera luego de casi tres años, el séptuple campeón del mundo de MotoGP, Valentino Rossi (Yamaha) generó reacciones en el Gran Premio de San Marino que se corre este domingo. El italiano presentó un innovador casco.

En el mismo se aprecia un ‘blister’ de viagra con una tira de cuatro pastillas, a la que le falta una. Rossi bromeó con que se la había tomado antes de largar para la pol position.

Además, el piloto acompañó el simpático aditamento con el mensaje ‘Doppia 46 mg’ (doble 46 miligramos, por su dorsal en el campeonato).

“Lo que me vino a la mente es que cuando éramos jóvenes se podía hacer el amor dos veces seguidas. Pero a esta edad, para hacerlo dos veces seguidas, se necesita una ayudita y hemos pensado en la pastilla de viagra”, explicó.

Con esto, Rossi aprovechó para ser irónico con sus críticos quienes lo acusan por su bajo rendimiento a los 41 años. Lo más gracioso fue que el piloto se refirió al casco y a la molestia que le causó a su madre.

“Estoy contento porque nos hemos echado unas risas. Eso sí, debo decir que a mi hermano no he tenido el coraje de decírselo para que no se lo diga a mi madre. Como es tan religiosa... Y no creo que éste sea su casco preferido”, reconoció Rossi.

El italiano partirá cuarto en el GP de San Marino. El español Maverick Viñales lo hará en la pole position.