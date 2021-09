Con el regreso de los talibanes al poder, los derechos alcanzados por las mujeres en Afganistán han empezado a retroceder, entre ellos, su lucha por practicar deportes. El reciente martes, funcionarios de la organización fundamentalista informaron que se prohibirá la practica del deporte femenino para evitar que el cuerpo de las mujeres “quede expuesto”.

Durante una entrevista con un medio extranjero, el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, aseguró que el deporte femenino no se considera apropiado ni necesario ya que el Islam no permite que las mujeres sean vistas con el rostro y cuerpo descubierto.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que deban hacerlo. En el cricket, es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas”, señaló.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán aseguraron que mantendrían una administración inclusiva, sin embargo, las primeras acciones que tomaron los contradicen lo dicho. Por ejemplo, el nuevo gabinete está conformado por hombres talibanes con antecedente preocupante y, hasta el momento, no hay ninguna figura política que sea mujer.