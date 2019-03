Mundial de Clubes con 24 equipos será el 2021, anunció la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que la entidad seguirá adelante con sus planes de un nuevo Mundial de Clubes de 24 equipos, cuya primera edición se jugará en 2021, pero poco después las entidades europeas anunciaron un boicot a la competencia.



En una rueda de prensa, Infantino dijo que la FIFA tomó su decisión en su reunión del Consejo de la entidad el viernes. El torneo se jugará entre junio y julio de 2021, la fecha que correspondía a la Copa Confederaciones.



En esa edición, los participantes serán divididos en ocho grupos de tres equipos. Los ganadores de cada zona pasarán a los cuartos de final, que serán una instancia de eliminación directa.



La FIFA dijo que más adelante se decidirán otros detalles del torneo, como el programa de partidos y la cantidad de representantes de cada confederación. Infantino agregó que todavía no se ha decidido el país organizador del torneo.

"Pasamos por un proceso de consulta, hablamos con todos. Algunos se mostraron de acuerdo, otros no. Hay diferentes visiones y posiciones", sostuvo Infantino.



Pero poco después del anuncio de Infantino, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) -que representa a 232 entidades- dijo que no participará del torneo.



"Los clubes de la ECA no formarán parte de la edición 2021 del Mundial y Clubes y evaluarán su participación en las ediciones posteriores a 2024", dijo a Reuters un portavoz de ECA.



En tanto, Infantino dijo que cree que es "posible" que el Mundial 2022 se juegue con 48 selecciones, y agregó que la FIFA seguirá estudiando opciones.



"Si se da, fantástico. Y si no, también", sostuvo el dirigente, quien destacó que no se tomará ninguna decisión al respecto hasta junio.

El Consejo de la FIFA decidió, además, usar la tecnología del VAR en el Mundial femenino que se jugará este año en Francia.

