La inauguración del sorteo de los grupos del Mundial de Qatar 2022 sorprendió con un gran show en vivo. La canción oficial del torneo, “Hayya Hayya” (Better Together) se escuchó en el Centro de Convenciones de Doha, en la capital del país anfitrión.

La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha se presentaron en el escenario para entonar el tema musical que simboliza la capacidad del fútbol de “tender puentes en el mundo”, dijo Kay Madati, director de la división comercial de la Copa.

La canción es el primera de varias que sonarán a lo largo de los próximos meses, conforme se acerca la fecha del partido inaugural del torneo, el 21 de noviembre de 2022.

“Cuando escuché la canción por primera vez, instantáneamente me puse de buen humor”, comentó Cardona para la página de la FIFA. “Es una celebración, representa todo lo que representa la Copa Mundial. Gente de todo el mundo uniéndose, y me encanta ese mensaje”, añadió.

Davido compartió la misma emoción que Trinidad. “He crecido en todo el mundo. Y cuanto más viajaba, más me daba cuenta de que todos somos uno, un pueblo, un mundo. Entonces, cuando esto vino a mí, salté sobre él. ¿Ser parte de este evento que reúne al mundo entero y ser parte de esta canción? ‘Somos mejores juntos’ fue directo a mi corazón. Hermoso, hombre, hermoso. ¿Cómo podria decir que no?”, señaló.

Así quedaron los bombos del sorteo del Mundial Qatar 2022

BOMBO 1: Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).