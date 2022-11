Cada vez falta menos para que la fiesta máxima del fútbol comience en Qatar 2022, y como es de costumbre, millones de aficionados en todo el mundo desean saber quiénes serán los artistas principales que aparezcan en la inauguración del evento deportivo del año. ¿Estará Dua Lipa? Conoce la lista completa aquí.

Si bien los aficionados del deporte rey esperan con ansias el primer encuentro entre Qatar y Ecuador, la fiesta de inauguración del torneo deportivo siempre da de qué hablar en el internet y las redes sociales. Por ello, la FIFA tomó en cuenta las opiniones y decidió quienes tocarán en el Estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor.

La Copa del Mundo en Qatar será la primera cita mundialista celebrada entre los meses de noviembre y diciembre (Foto: AFP)

Es así que, vía Twitter, la página de World Music Awards confirmó la lista de famosos que darán inicio al torneo más visto del mundo deportivo. ¿Conoces la lista? Pues, acá en Trome te dejamos una lista.

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN QATAR 2022?

Conocida como la ‘reina de los mundiales’, Shakira no podía faltar en la lista, y junto a ella, también destacan nombres como el colombiano J Balvin, Nora Fatehi, Black Eyed Peas y Jungkook, cantante de BTS.

«Shakira se prepara para su regreso a la Copa del Mundo el 20 de noviembre en la ceremonia de apertura #FIFAWorldCup 2022 en el Estadio Al-Bayt, Al Khor, Qatar con #BTS, #BlackeyedPeas, #DuaLipa, #JBalvin, Bollywood ¡Estrella #NoraFatehi y sensación del canto nigeriano #PatrickNnaemekaOkorie», se puede leer en el Twitter de World Music Awards.

La colombiana interpretó el famoso tema durante la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 (Foto: Shakira / Youtube)

Vale decir que esta será la primera Copa del Mundo que no tendrá un himno oficial, ya que la FIFA optó por presentar varias canciones como parte fundamental de la banda sonora. De hecho, fue “Hayya Hayya” (Better Together) la primera canción que hace alusión al evento deportivo, luego se estrenó “Arhbo”, de Ozuna y Gims, después “Light The Sky”, de Nora Fateh, Manal, Rahma Riad y Red One.





Finalmente, así quedaría la lista completa de cara a la inauguración del torneo más importante de todo el futbol.

· Shakira

· J Balvin

· Jung kook (BTS)

· Dua Lipa

· Black Eyed Peas

· Nora Fatehi

· Patrick Nnaemeka Okorie

· Aisha

· Trinidad Cardona

· Davido