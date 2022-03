Las Eliminatorias a Qatar 2022 de Conmebol están por terminar y la Selección Peruana está luchando por ganarse un cupo para el máximo torneo de futbol mundial. La FIFA le puso fecha fija al sorteo para la Copa del Mundo 2022 que se realizará en Qatar desde el 21 de noviembre del 2022.

El sorteo por el Mundial de Fútbol se realizará el viernes 1 de abril desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en una ceremonia que tendrá más de 2 mil invitados especiales en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Doha, la capital de Qatar.

Al finalizar el evento, los mejores equipos del mundo podrán trazar su ruta hacia la final de la Copa, que será en el Estadio Lusail, con capacidad para 80.000 personas, el 18 de diciembre.

Cabe destacar que el presente sorteo tendrá tres aristas, debido a la pandemia y la postergación de uno de los partidos del repechaje europeo: los dos cruces entre la Confederación Asiática, la Concacaf, Conmebol y Oceanía; además el conflicto por el partido de Escocia vs. Ucrania que no se dará y quienes enfrentarán al ganador de Gaels vs. Austria.

La Copa del Mundo Qatar 2022 tendrá un total de ocho estadios que se encuentra a una hora del centro de Doha, motivo por el cual los aficionados tendrán más cerca todos los encuentros que se realizarán en un total de 28 días.

¿Cuáles son los equipos clasificados hasta ahora al Mundial Qatar 2022?

Qatar es el primer clasificado por ser el organizador, motivo por el cual tiene su lugar confirmado. Asimismo, los otros países que ya tienen su pase al próximo mundial son: Argentina, Brasil, Alemania, Francia, España, Bélgica, Serbia, Dinamarca, Croacia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Irán y Corea del Sur.