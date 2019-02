¡Mundial Sub 17 no se jugará en Perú! ¡FIFA quitó la sede del mundial a la FPF!

Nos quedamos sin Mundial. A través de un comunicado, la FPF anunció que este viernes 22 de febrero la FIFA les comunicó que Perú ya no será organizador de la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 que se iba a jugar entre setiembre y octubre de este año.

El sueño del directorio de la FPF de organizar el Mundial Sub 17 de la FIFA ya no será posible debido a una decisión del ente máximo del fútbol mundial, dueño de los derechos de este certamen, que según el comunicado "reconoce los esfuerzos llevados adelante conjuntamente por la FPF, el COL y el Gobierno Peruano".



Hace unos años, cuando Gianni Infantino visitó el Perú, el entonces presidente de la FPF Edwin Oviedo le presentó la postulación de Perú como sede del Mundial Sub 17. Semanas después esta se confirmó y se iniciaron los trabajos de preparación para albergar este importante campeonato.



Sin embargo, la última visita de los inspectores de FIFA para conocer los estadios que albergarán el torneo más importante de la categoría, que en 2005 ya se disputó en el Perú, no los habría convencido y tomaron drástica decisión.