El Mundial Sub 17, que estaba programada para realizarse en Perú, corre peligro de no ser organizado en el país, siendo Chile una de las primeras opciones para tomar la posta, pues el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó que el torneo debe ser tomado como "interés nacional". Si esto no se cumple hasta el próximo viernes podría modificar la sede de este campeonato.

Debido a que el Poder Ejecutivo está encargado de hacer el Mundial Sub 17, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, explicó a El Comercio que existe una total voluntad deel Estado peruano, pues el presidente Martín Vizcarra indicó que apoya enteramente este torneo.



“Estamos en el proceso de determinar cuál es la demanda adicional de presupuesto, lo cual está en el proceso para declarar al Mundial como interés nacional. El Presidente Martín Vizcarra ha dicho varias veces que apoya este Mundial Sub 17, pero tenemos que hacer las gestiones que corresponden. Tenemos toda la voluntad de alcanzar los plazos que pide FIFA”, dijo Alfaro al mencionado diario.



El último martes, Alfaro se presentó a una sesión que tocó el tema 'Proyecto de Presupuesto del Sector de Educación para el año fiscal 2019', indicando que para el Mundial Sub 17 no tenía ningún presupuesto, pero al parecer, todo esto habría cambiado este jueves.



El Mundial Sub 17 Perú 2019 requiere un presupuesto adicional del Estado de 20 millones de dólares para acondicionar los recintos deportivos como el Estadio Nacional de Lima, estadio Miguel Grau de Piura, estadio Jorge Basadre de Tacna y estadio Mansiche de Trujillo.



En dos semanas el Consejo de la FIFA en Zúrich se reunirá para confirmar las sedes de los mundiales que se desarrollarán en 2019, si Perú no está listo para organizar el Mundial Sub 17, Chile tomaría la posta.



Aunque la primera fecha para enviar los documentos fue el 30 de setiembre, la FIFA le dio tiempo a Perú para resolver los problemas hasta el viernes 19 de octubre, sino ya sabemos qué sucederá con el Mundial Sub 17.