Nacional vs. Santos EN VIVO. Charrúas vs. brasileños, ambos del Grupo 6 buscarán la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará este martes 1ro de mayo en Montevideo a las 7:30 pm. y será transmitido para Perú y toda Latinoamérica por Fox Sports.



Santos son líderes del Grupo 6 con 9 puntos, mientras que los uruguayos tienen 5 unidades, solo un punto más por encima de los otros dos integrantes de su grupo: Estudiantes y Real Garcilaso (4).



Nacional vs. Santos podría significar para los brasileños solo un partido de trámite, pues con 9 puntos solo querrá asegurar la punta del grupo para no perder el paso en la Copa Libertadores y así poder prepararse para la siguiente ronda del torneo Latinoamericano.

El Nacional, por su parte deberá asegurar el triunfo en casa para poder llegar a la última fecha de fase de grupos tranquilo y con la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores casi asegurado y soñar con los octavos de final.



Para el Nacional vs. Santos, los uruguayos tendrán la baja de Gino Peruzzi por lesión. Mientras que el Santos, uno de los favoritos a alzarse con la Copa Libertadores, no tendría de qué preocuparse incluso si pierde en Montevideo, esto en caso del empate en el Cusco donde Real Garcilaso recibirá a Estudiantes.



Santos no contará con el defensa Lucas Veríssimo por acumulación de tarjetas, pero celebran la recuperación de Gabriel Barbosa, 'Gabigol'.



Nacional vs. Santos: Alineaciones probables:



Nacional: Esteban Conde - Alfonso Espino, Guzmán Corujo, Rodrigo Erramuspe, Diego Polenta - Matías Zunino, Gonzalo Bueno, Christian Oliva, Sebastián Rodríguez - Tabaré Viudez, Gonzalo Bergessio. DT: Alexander Medina.



Santos: Vanderlei - Guedes, Luiz Felipe, Braz, Dodo - Alison, Sasha, Cittadini, Mota - Rodrygo y Gabriel Barbosa. DT: Jair Ventura.