Novak Djokovic inició perdiendo la serie ante Rafael Nadal, en los cuartos de final del Roland Garros, pero no se rinde. En el cuarto set, ‘Nole’ salió con mucha agresividad, aunque no pudo contener su furia por fallar en el cálculo de su remate: golpeó la pelota dos veces contra la red y no consiguió el punto.

La ‘Fiera’ tenía el saque y si bien lo realizó con potencia, su oponente respondió bien ante la exigencia. No obstante, el desgaste físico provocó que el español deje espacio libre por la derecha, que ‘Djoker’ trató de aprovechar de inmediato: lanzó el esférico rápidamente hacia el sector desprotegido.

Todo parecía consumado para el 0-15 a favor del número uno del ATP, pero la suerte no estuvo de su lado y la red le negó la celebración. El balón impactó casi a la altura de la banda central, perdió velocidad y Rafael Nadal supo reponerse, logrando sacar un golpeo cruzado, tras divisar el adelantamiento de Novak, quien estaba en el cajón de servicio del Court Philippe-Chatrier.

Sin embargo, Djokovic reaccionó con una inteligente volea, aunque el desenlace no fue el óptimo: nuevamente la red hizo frenó la pelota y esta vez perdió la puntuación. La acción había generado gran expectativa entre los aficionados y hubo lamento por la mala fortuna del serbio en estas dos ocasiones.

‘Nole’ no quedó conforme con lo ocurrido y desató toda su furia, utilizando su raqueta contra el cintillo de la malla. Esta vez la respuesta de los hinchas no fue favorable con Novak y hubo un abucheo al unísono.