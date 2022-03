Rafael Nadal vs Taylor Fritz EN VIVO vía Star Plus en directo se enfrentan este domingo 20 de marzo en la gran final de Indian Wells, en un duelo que tendrá lugar en la pista central. Desde las 5 p.m. (hora peruana), sigue todas las incidencias de la definición del título en el Masters 1000 del torneo norteamericano.

Nadal alcanzó una nueva final de Indian Wells luego de derrotar al joven Carlos Alcaraz -considerado por muchos como su sucesor- por dos sets a uno (6-4, 4-6 y 6-3). Con ello, el manacorí mantiene su invicto en esta temporada y buscará preservarlo en esta final.

“Son ya cuatro semanas y media fuera de casa. Físicamente me encuentro bien. Después de tres horas de partido no estoy muy cansado. Estas condiciones más secas me benefician porque suelo sudar mucho. Ahora estoy en la final y quiero disfrutarla”, dijo al respecto sobre su invicto Nadal, quien será número 3 del mundo a partir del lunes.

Al frente está el norteamericano Taylor Fritz, número 20 del mundo y quien logró su primera clasificación a una final de un Masters 1000 luego de vencer a

“Siento que, pase lo que pase en la final, esta semana me va a permitir progresar muchísimo. Lo único que quiero es salir a la cancha a competir sin agobios ni nervios, que la situación no me supere. Si gano genial, y si pierdo habré obtenido una gran experiencia sobre la cual construir los siguientes pasos de mi trayectoria. Mi tenis mejora cuando no siento esa obligación del triunfo, así que espero aprovecharlo mañana”, aseguró Fritz.

Nadal vs Fritz: historial de enfrentamientos

Rafael Nadal y Taylor Fritz se han enfrentado solo en una ocasión en el circuito ATP. Ambos se enfrentaron en la final del Abierto de Acapulco del 2020, cuando el manacorí se impuso por 6-3 y 6-2.

¿A qué hora juegan Nadal vs Fritz en vivo en final de Indian Wells?

México – 4:00 p.m.

Perú – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 11:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Nadal vs Fritz en vivo en final de Indian Wells 2022?

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Uruguay: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

España: Eurosports y DAZN