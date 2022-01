Rafael Nadal vs Daniil Medvedev EN VIVO vía ESPN EN DIRECTO se enfrentan este domingo 30 de enero en la gran final del Australian Open, en el que podría ser un partido histórico el que se dispute en el Estadio Rod Laver Arena de Melbourne a partir de las 3:30 a.m. (hora peruana). No te pierdas la transmisión a través ESPN y Star Plus en directo para Latinoamérica, mientras DAZN hará lo propio para España.

Nadal, sexto del mundo, viene de derrotar a Berrettini en las semifinales por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, en un vibrante partido que lo llevó a la final que tanto esperaba. Y es que, de lograrlo, alcanzará los 21 títulos de los torneos Majors, con lo cual se convertirá en el mejor tenista de la todos los tiempos en cuanto a títulos de Grand Slam.

Al frente está Medvedev, quien superó las semifinales ante el griego Tsitsipas tras imponerse por 7-6, 4-6, 6-4 y 6-1. El actual número dos del mundo podría no solo ganar su primer título de Grand Slam, sino también se convertiría en número 1 en el ránking ATP en caso se lleve el título del Australian Open 2022.

Medvedev buscará cobrarse la revancha del año pasado, en la que perdió la final ante Novak Djokovic. El ruso habló sobre esta final y destacó que Nadal es un jugador muy fuerte.

“Las finales de Grand Slam son especiales. Por supuesto, recuerdo aquel partido contra Rafa en mi primera final y jugamos como cinco horas, o algo parecido. Hemos jugado algunos partidos desde entonces y estoy preparado. Sé que Rafa es un jugador muy fuerte. Tendré que dar lo mejor de mí para ganar este partido” explicó.

Cabe señalar que Nadal ha ganado en una sola ocasión el Australian Open, el 2009; mientras que Medvedev no suma ningún título del Grand Slam en Australia. El ganador del certamen se adjudicará $75,000,000 y también escalará posiciones en ránking ATP.

¿A qué hora juegan Nadal vs Medvedev en vivo en final de Australian Open 2022?

México – 2:30 a.m.

Perú – 3:30 a.m.

Colombia – 3:30 a.m.

Ecuador – 3:30 a.m.

Venezuela – 4:30 a.m.

Bolivia – 4:30 a.m.

Argentina – 5:30 a.m.

Chile – 5:30 a.m.

Paraguay – 5:30 a.m.

Uruguay – 5:30 a.m.

Brasil – 5:30 a.m.

España – 9:30 a.m.

¿Qué canales transmiten Nadal vs Medvedev en vivo en final de Australian Open 2022?

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Uruguay: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

España: Eurosports y DAZN

Nadal vs Medvedev: historial de enfrentamientos

Ambos tenistas se han enfrentado en cuatro ocasiones, teniendo Nadal una ventaja en los duelos con 3 triunfos y una derrota. Ellos se han visto las caras solo una vez en Grand Slam, cuando el manacorí se impuso en la final del US Open 2019. En tanto, Medvedev ganó su último partido cuando se midieron en el ATP Final 2020.

