La decisión está tomada. La Federación Internacional de Natación (FINA) adoptó un nuevo reglamento sobre deportistas transexuales, uno que esencialmente no permitirá la participación de mujeres transgéneros en las pruebas femeninas dentro del deporte acuático.

El 71,5% de los representantes de las federaciones nacionales que conforman la FINA votaron a favor del nuevo reglamento de inclusión de género durante el congreso extraordinario del ente rector el domingo. Sólo se permitirá competir a nadadores que completaron la transición antes de los 12 años.

La normativa de 24 páginas también incluye una propuesta de una nueva “categoría abierta”. La FINA dijo que se conformará un “nuevo grupo de trabajo que durante los próximos seis meses elaborará las mejores maneras para establecer esta nueva categoría”.

“No se está diciendo que se tiene que hacer una transición antes de los 12 años. Es lo que dicen los científicos, que si haces la transición tras el inicio de la pubertad, tienes una ventaja, lo cual es injusto”, señaló James Pearce, el portavoz del presidente de la FINA, Husain Al-Musallam, a The Associated Press.

Cabe destacar que, si bien se estableció una nueva norma, Pearce confirmó que ahora mismo no hay mujeres transgénero compitiendo en la élite de la natación.

La votación se realizó luego que los delegados escucharon presentaciones de tres comités de especialistas que colaboraron en conjunto para presentar el reglamento tras recibir las recomendaciones dadas por el Comité Olímpico Internacional en noviembre pasado.

El COI eliminó la exigencia de reducir los niveles de testosterona para competir en la categoría femenina y pidió que se presenten pruebas de que exista una ventaja competitiva consistente, injusta y desproporcionada.