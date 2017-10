Nataniel Sánchez estuvo en la Videna por una noble causa previo al Perú vs Colombia [VIDEO-FOTOS]

La actriz nacional, Nataniel Sánchez, estuvo presente en los entrenamientos de la selección peruana en la Videna previo al Perú vs Colombia, que decidirá la clasificación al Mundial Rusia 2018.



Nataniel Sánchez fue el punto de atención en la práctica de Perú del sábado. Llegó y alentó a los jugadores peruanos, pero además promovió una noble campaña de UNICEF Perú por los niños y adolescentes del país.



"Estoy aquí gracias a Unicef Perú, que se ha unido con la Federación Peruana de Fútbol para contribuir a la igualdad y calidad de vida de los niños y adolescentes", aseguró Nataniel Sánchez.



"Vamos a contarles más adelante de que trata esta campaña. El futuro del país son los niños y hay que ofrecerles igualdad en todo sentido: educación, vivienda, alimentación y recreación. Por eso estamos aquí. Ponte la blanquirroja por la niñez", agregó.

"Alentamos a la selección. Jugamos el partido más importante por la niñez @marco_zunino @sancheznataniel #PonteLaBlanquirrojaPorLaNiñez", citó UNICEF Perú en su cuenta Twitter, promoviendo la campaña.



"Estoy contenta con los logros que ha conseguido la selección. se nota el cambio. No voy a poder estar en el estadio con Colombia, no conseguí entradas, eso sí alguien me quiere regalar, yo feliz (risas). Veré el partido en mi casa", concluyó Nataniel Sánchez.

Nataniel Sánchez estuvo en la Videna por una noble causa previo al Perú vs Colombia

