En el pasaje César Vallejo, en Puente Piedra, donde los hermanos Roberto y Guillermo Guizasola rompieron los primeros vidrios del barrio con la pelotita hoy se visten de fiesta y se respira a ambiente de Navidad pese a que las necesidades aún no se marchan, pero los hermanos la paran de pecho y salen jugando con calidad.

“Puente Piedra, es para mí, es mi casa, es mi todo, es el lugar donde nací y donde di mi primeros pasos y todos estos niños me recordar mi infancia. Cada año nos juntamos para darle un show, su chocolatada, su panetón y un regalo a cada uno. Sé lo que significa ese gesto para un niño porque yo lo he vivido. Hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ellos y me veo reflejado en ellos, porque igual yo cuando era niño quería recibir un pequeño regalo por Navidad”, nos cuenta Roberto Guizasola.

El lateral de UTC de Cajamarca tambvién agradeció a sus madre y su abuela por enseñarle el valor de la gratitud “La alegría de cada niño me hace feliz y me alegra el alma, eso no tiene precio. Por eso agradezco a mi madre Alajandrina La Rosa que me enseñó a ser solidario, a mi esposa Estefani Hernández y cada una de las personas que me apoyan como Alejandro Caico, Martín Espinoza, Henry Días, Robert Esteves, Martín Hernández, Jean Carlos y José Luis salhuana, Daniel Garces por su invalorable colaboración", señaló.

Chocolatada de los Guizasola en Puente Piedra

“Feliz Navidad para todos, yo me vuelvo un niño feliz al verlos alegres a cada uno con su regalo y comiendo su panetón con su chocolatada, Feliz Navidad que nos vaya a bien a todo”, finalizó el popular ‘Cucurucho’.