Tenía la fuerza como aliado, el coraje como bandera. El uruguayo Nelson Olveira llegó a Alianza Lima en el segundo año del presente siglo y muy rápido se ganó el respeto de compañeros, colegas e hinchas. Este es un repaso en la vida futbolística de un central con garra y que hoy hace honor a su apelativo y ‘canta’ su historia, como un ‘Canario’.

Estuviste con Jefferson Farfán cuando recién lo promovieron a Primera.

Fue en el 2002 y nos superaba a todos.

¿Lo ‘levantaste’?

Los ‘cachetazos’ son muy buenos cuando te enfrentas a uno tan rápido.

¿Entendía?

Con nosotros a veces porque éramos de su equipo, pero era el diferente contra los rivales.

¿Eras de bajar a los contrarios?

Me gustaba hablarles, para sacarlos del partido.

¿Tu frase preferida?

Las que descontrolan son las que te enteras y se las haces recordar.

¿Intercambiabas camisetas?

Cuando un amigo me lo pide, sí.

¿Ejemplo?

Con Fabián Pumar, ex Universitario.

Pero vi un par de encontronazos entre ustedes.

Yo no tenía amigos en la cancha.

Fuiste referente en Alianza, ¿por qué te marchaste?

Habíamos ganado dos partidos, empatamos uno y en pleno entrenamiento llegaron hinchas a ‘ajustarnos’.

¿Se te prendieron?

No, pero me di cuenta que eran enviados por los directivos.

¿Y qué decidiste?

Irme, sabía que no me querían, pero no me lo dijeron.

En San Martín tuviste de compañero a ‘Cafú’ Salazar, en La Victoria a Carlos Barrionuevo. En una bronca imaginaria, ¿quién pegaba?

Ambos suben al ring y se incendia, por la cantidad de chispas que botarían del cuerpo.

Te toca un indisciplinado, caserito en ampays. ¿Lo echas?

Como técnico le perdono una vez y, si reincide, lo boto.

Lo vivieron con Aldo Olcese y Malú Costa.

Allí está el ejemplo. El ‘enano’ desde allí hizo las cosas bien.

¿Aprendiste a bailar salsa en el Perú?

No giro a la derecha ni a la izquierda.

¿El jugador más correcto?

A Paul Cominges nunca le escuché una lisura.

¿Qué es un futbolista?

Una raza distinta.

¿Por qué?

Está acostumbrando a mirar a los demás de arriba hacia abajo.

¿Se la cree?

Porque gana más que cualquier otro trabajador.

¿Principal error que comete un profesional?

Termina de entrenar con un desgaste físico impresionante y se va a pasear a un centro comercial. Debería descansar.

¿Uno más?

Después de las prácticas en Alianza, nos íbamos a comer cebiche. El error es creer que eso era alimento y, la verdad, deberías llegar a tu casa y alimentarte con algo nutritivo.

¿Te sentías nervioso antes de un clásico?

Lo disfrutaba. Jugar ante 40 mil personas es un privilegio.

Bueno, a cuidarse y esperar ofertas.

Soy entrenador y había salido un contrato para Venezuela, pero por la situación del mundo, todo quedó en stand bye.

Un gran abrazo y gracias.

Cuando quieran. Acá está un servidor.