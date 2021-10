La compra del club inglés Newcastle United por parte del fondo de Arabia Saudita Public Investment Fund (PIF), generó comentarios a favor y en contra. Uno de los más encendidos detractores de la transacción es el director técnico del Liverpool, Jurgen Klopp.

TE VA A INTERESAR | Selección peruana: los partidos que le restan a Perú y dónde debe ganar sí o sí

“No quiero hablar demasiado de ello, pero no puede haber dos opiniones sobre las preocupaciones sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. No hay cuestión sobre esto. ¿Por qué se ha permitido pese a todas las dudas? No te puedo decir, debería explicarlo otra gente”, señaló Klopp en conversación con Sky Sports.

Klopp comparó la compra del Newcastle con las del PSG y Manchester City, además, le encontró similitudes a la Superliga, una idea sobre la cual también se manifestó en contra.

“Si hablamos sólo sobre fútbol, a largo plazo van a ser una superpotencia. Es el tercer club que conozco que pertenece a un país y a una de las familias más ricas del mundo (en referencia a PSG y Manchester City). Esto les abre muchísimas posibilidades. Con la Superliga, todo el mundo se puso en contra. Es como la Superliga, pero solo para un club. El Newcastle se ha garantizado un papel dominante en el mundo para los próximos 20 o 30 años”, añadió el entrenador alemán.

Harry Kane sería el objetivo principal de Newcastle

El delantero que más de uno quiso en el último mercado de fichajes, pero que el Tottenham Hotspur no dejó salir. Newcastle United tiene nuevos dueños dado y es parte del Public Investmet Fund, compañía inversora multimillonaria de Arabia Saudita, convirtiéndose en uno de los equipos más ricos del mundo, por lo que ya piensan en ir armando una nueva plantilla; y, para reforzar su delantera estaría en sus planes Harry Kane.

Otros jugadores que están en la mira de los nuevos dueños de las ‘Urracas’ son Keylor Navas y Gareth Bale.