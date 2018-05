Neymar reconoció que no está al 100% por ciento y enfrenta temores sobre su lesión previo a Rusia 2018

Neymar , la mayor estrella de la selección de Brasil , admitió que aún no está en un 100 % seguro para volver a jugar tras la lesión que lo mantuvo marginado de las canchas cerca de tres meses, pero que aún tiene tiempo para llegar completamente recuperado al Mundial Rusia 2018 .



"Con 100 % superado aún no. Pero eso se consigue con el tiempo. Vamos con calma. Faltan algunos días para el debut y hasta ese día estaré más seguro", afirmó Neymar, delantero del PSG antes de embarcar con la selección de Brasil rumbo a Londres.



Neymar aclaró que físicamente está muy bien, pero que aún está con un pequeño temor de hacer movimientos que sabe que le pueden afectar la lesión en el quinto metatarso del pie derecho por la que tuvo que se operado en marzo pasado. "Es normal tener ese temor de hacer los movimientos, pero con el tiempo eso se supera", dijo.



"Ya tuve otras lesiones y tuve las mismas dificultades que ahora, por ejemplo la del tobillo. Perder ese miedo, ese recelo, demora un poco y es normal. Pero estoy listo para jugar, creo que no hay nada que pueda impedirme jugar", agregó.



Según el atacante, más que miedo a una recaída en la lesión es temor a volver a jugar tras tres meses parado. "Físicamente estoy bien. Estoy recuperando ritmo de juego. Lo que necesito es jugar. Estoy practicando y poco a poco voy mejorando", afirmó.

Tras la lesión que sufrió el 25 de febrero en Francia, Neymar volvió a ejercitarse hace dos semanas con sus compañeros del PSG y esta semana regresó a los entrenamientos con balón en la concentración de la selección brasileña.



El atacante participó normalmente en todos los entrenamientos que hizo la selección brasileña en la ciudad serrana de Teresópolis.



"Estoy volviendo al normal. Superé la lesión y estoy feliz con la adaptación", afirmó la estrella brasileña, quien se dijo ansioso para que comience el Mundial.



"Jugar un Mundial es un sueño. Estoy soñando por segunda vez. Es un sueño que espero que no sea interrumpido y espero que esta vez culmine con el título", afirmó.



Neymar aseguró que Brasil es favorito a quedarse con el título en Rusia por estar entre las mejores selecciones clasificadas a la competición y tener condiciones de imponerse en una final.



Tras una semana de entrenamientos en Brasil, la selección brasileña viajó hoy a Londres, en donde realizará una nueva fase de su preparación para el Mundial, que incluye doce días de entrenamientos en las instalaciones del club Tottenham y amistosos el 3 de junio con Croacia en Liverpool y el 10 de juno con Austria en Viene.



La Canarinha se concentrará a partir del 11 de junio en la ciudad rusa de Sochi y debutará en el Mundial el 17 de junio en Rostov frente a Suiza.

