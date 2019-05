Neymar abre las puertas de PSG a Coutinho que dejaría Barcelona por esta razón |VIDEO |FOTOS 

Neymar , la figura de PSG , ha decidido abrirle la puerta a su compatriota y compañero en la selección de Brasil, de Philippe Coutinho , así lo ha señalado el diario L'Equipe, quien asegura que el brasileño dejaría Barcelona tras la llegada de Antoine Griezmann.



L'Equipe asegura que existente una gran relación entre ambos jugadores del Scracth y esto haría mucho más fácil la llegada del volante azulgrana al Parque de los Príncipes. Aunque el agente de Coutinho, el israelí Kia Joorabchian, tiene que luchar para que los directivos de Barcelona y PSG dejen a tras las rencillas por el polémico traspaso de Neymar en el 2017.



Coutinho fue el fichaje más caro de la historia del Barcelona (160 millones de euros) y según algunas fuentes Cataluña el brasileño no desea abandonar el club, aunque en la junta directiva analizaron que el jugador esta devaluándose y desean transferirlo antes que su permanencia sea insostenible.



Phillippe Coutinho y sus insostenible estadía en Barcelona

El Camp Nou no hubo complejos para silbarlo, como sucedió el domingo ante el Getafe, su primer partido tras el fracaso en Anfield contra el Liverpool. Coutinho terminó lesionado y los reproches de la grada no ayudan a progresar a un jugador que ha demostrado poco carácter.



No existen muchos interesados por Coutinho uno de ellos ha sido el PSG y también habría un interés de Chelsaea, pero primero deben de solucionar su restricción para fichar tras una sanción de parte de la UEFA.