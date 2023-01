Neymar lo ha vuelto a hacer. El atacante brasileño del PSG quien desató una polémica por ser relacionado con la novia de su amigo, el cantante Maluma, hoy parece protagonizar un nuevo triángulo amoroso luego que la prensa de España dejara entrever una supuesta infidelidad de la novia de Joao Felix con el crack brasileño.

La prensa puso atención sobre la forma evidente en la que Neymar se hizo expulsar el 28 de diciembre ante el Estrasburgo y quedar ‘libre’ los últimos días del 2022 donde habría coincidido con la modelo portuguesa Magui Corceiro, novia de Joao Felix, a quien días antes había empezado a seguir desde su cuenta de Instagram.

Ante estos rumores y el escándalo mediático desatado en toda España, Francia y Portugal, la novia del jugador del Atlético Madrid ha salido al frente de las especulaciones y buscar acabar prematuramente con la novela con una interacción de la modelo y brasileño en redes sociales.

Magui Corceiro desmiente una nueva infidelidad a Joao Félix (Foto: @ABola)

Novia de Joao Felix indignada por ‘romance’ con Neymar

“ Cuando no saben absolutamente nada, tienen que hablar sobre cualquier cosa, ¡qué vergüenza! ”, así de breve y contundente fue el mensaje de la también influencer que buscó proteger su imagen.

La nueva novela que protagoniza Neymar empezó cuando el futbolista empezó a comenzó a seguir a Magui Corceiro en Instagram. Los diarios analizaron cada uno de sus like a las fotos de la bella portuguesa, pero dejó de seguirla tras ver que ella publicó una fotografía celebrando Año Nuevo junto a Joao Félix.

Corceiro hizo otra publicación más extensa desde su cuenta de Twitter para aclarar la situación: “ Todos sabemos que las mujeres luchan por sus derechos, pero queda camino por recorrer, pero el cambio comienza por cada uno de nosotros. Comienza por no hacer comentarios malos en las redes sociales sobre lo que no sabe, comienza por no señalar con el dedo a alguien por tener amigos del sexo opuesto, o analizar la vida de alguien en función de lo que ve en las redes sociales ”, reclamó.

Corceiro también fue acusada de infiel con jugador español

Esta no es la primera vez que Magui Corceiro es acusada de serle infiel a Joao Félix. En mayo 2022 se filtró una fotografía donde parecía dar un beso en la boca al jugador del Sporting de Lisboa, Pedro Porro. Una imagen que todos salieron a desmentir.

“ La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda. Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas ”, dijo el defensa español, horas después, Joao Félix también buscó aclarar la situación. “ La imagen de Magui está siendo empañada por esta tontería. Nadie traicionó a nadie, basta ”, publicó el portugués.

En esa ocasión la novia de Joao Félix tomó todo con mucho más sentido del humor. “ ¿Pero qué vergüenza tienen estos, Pedro Porro? Estoy escandalizada ”, llegó a escribir Corceiro etiquetando al implicado que también se prestó a la broma. “ La conversación estuvo buena, pero esta historia es mejor ”, expresó sin convencer a muchos.