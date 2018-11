Neymar: Atrevida y humillante bicicleta aérea en Champions League maravilló a todo el planeta

Neymar se lució con una sensacional acción individual sobre el final del partido PSG vs Liverpool en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 5 del Grupo C de la Champions League.



En los minutos de descuento, Neymar provocó la ovación de los hinchas del PSG con una acción de lujo. El brasileño realizó una bicicleta áerea y colgó a Shaqiri del Liverpool.



La jugada de Neymar no pasó desapercibida pero coincidió con el final del partido. No obstante, comenzó a dar la vuelta al mundo y ahora mnaravilla al mundo.



El atrevimiento de Neymar en pleno partido de Champions League, generó polémica como de costumbre, pero los amantes del fútbol quedaron complacidos son tremenda acción.

Sobre el partido PSG vs Liverpool



Neymar y Kylian Mbappé, fueron decisivos en la victoria por 2-1, que acerca al PSG a octavos de final. Todo el dinero catarí invertido en el proyecto del equipo francés temblaba ante la posibilidad de quedar eliminado en esta quinta y penúltima fecha de la fase de grupos, pero esta victoria, con tantos del español Juan Bernat (13) y del brasileño Neymar (37), mientras que para el Liverpool redujo diferencias James Milner de penal (45+1), deja al conjunto francés en buena situación dentro del Grupo C.



El conjunto galo (8 puntos) pasó de la tercera a la segunda posición de la llave, a falta de una jornada, a una unidad del líder Nápoles (9), que venció por 3-1 al Estrella Roja de Belgrado (4), y dos por delante del Liverpool (6).



Los dos puestos de octavos del Grupo C se decidirán el la última jornada, con los duelos Liverpool-Nápoles y Estrella Roja-PSG, siendo el equipo serbio, el único que no puede pasar de ronda.



Juan Bernat marcó el primer gol en una jugada personal, el primer tanto del lateral izquierdo con el PSG, tras llegar esta temporada procedente del Bayern Múnich, en una incursión dentro del área, con un disparo raso, engañando al portero brasileño Alisson Becker (13).

PSG dominaba, y fruto de ello llegó su segundo tanto en el minuto 37 con un contragolpe iniciado por Neymar y conducido por Mbappé, cuyo centro desde la izquierda fue rematado en un primer momento de tacón por Edinson Cavani muy cerca de la portería, pero el toque del uruguayo fue despejado en un primer momento por Alisson, que no pudo evitar que su compatriota Neymar, iniciador de la jugada, que venía desde atrás, aprovechara el rebote para marcar.



El tanto de James Milner de penal en el descuento del primer tiempo, tras una falta de Angel Di Maria sobre el senegalés Sadio Mané, llevó intranquilidad al PSG, que supo mantener el resultado en el segundo tiempo.

