Neymar: Barcelona sacrifica a estos dos jugadores para llevarse a brasileño del PSG |VIDEO |FOTOS

Se acabó la farsa. La historia de Neymar y el presidente de PSG atraviesa por el momento más critico, así lo ha develado el diario L'Equipe, este miércoles en Francia y desde España se asegura una operación que Barcelona ya ha puesto en marcha para repatriar al brasileño.



Los periodistas parisinos han llegado a tener certeza sobre los conflictos que tiene Neymar con Nasser Al-Khelaïfi. El titular del PSG al parecer esta dispuesto a deshacerse del brasileño por los mismos 222 millones que pagó en agosto de 2017 o parte de este valor en jugadores que puedan aportar a su equipo.



A esto apunta el diario español, 'Mundo Deportivo', revelando que los catalanes ofrecen al francés Ousmane Dembele y al brasileño Philippe Coutinho para así abaratar la cifra pedida por el PSG para la salida de Neymar, quien sigue dando muestra de su cercanía con Lionel Messi a quien bajó a consolar ayer en el estadio de Morumbí.



Neymar y la novela sobre su salida del PSG

"Ya no es desvelar un secreto decir que él (Neymar) no es feliz en París", asegura L'Equipe, y esto responde a las declaraciones del titular del PSG en France Football, donde marcó distancia con el brasileño por su conducta dentro y fuera de la cancha en los últimos dos años.



"Quiero jugadores dispuestos a dar todo por defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieren, o no entienden, nos vemos y lo hablamos. Por supuesto, hay contratos que deben respetarse, pero ahora la prioridad son los miembros totales del proyecto. Nadie lo obligó a firmar aquí. Nadie lo empujó. Vino a sabiendas para unirse a un proyecto", expresó Al-Khelaïfi sobre el caso Neymar.