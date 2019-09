¡Terrible! Neymar y Barrios se dieron cachetadas en violento cruce frente al árbitro en el Brasil-Colombia

Neymar y Wilmar Barrios se dieron manotazos en el rostro sobre el final del partidoBrasil vs Colombia , que terminó empatado 2-2, en duelo amitoso internacional por fecha FIFA, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Florida.



En los minutos de descuento, una falta del brasileño Bruno Hernrique sobre William Tesillo dio origen a los reclamos de los jugadores de ambos equipos, entre ellos Neymar y Barrios.



La disputa se inició con un cruce verbal entre Neymar y Barrios, pero se calentó al punto que 'Ney', en actitud desafiante, le puso la mano en el rostro del colombiano.



A la vista del árbitro estadounidense Ismail Elfath, Neymar le dio una cachetada a Barrios, que de inmediato respondió de la misma forma delante del juez del partido.



El partido estaba por terminar y el árbitro no se complicó, para dar el pitazo final del empate de Brasil con Colombia. La televisión mostró que Neymar no se quedó tranquilo y se dirigió a Barrios a los gritos, el colombiano no respondió.

Mira el cruce violento de manotazos entre Neymar y Barrios:

Neymar y Barrios se dieron cachetadas en violento cruce frente al árbitro en el Brasil vs Colombia

Pero no fue la única jugada violenta del partido. El cafetero Davinson Sánchez hizo volar a Neymar con un empujón, que terminó con el brasileño estrellado en los paneles de publicidad. (Ver aquí)



Los goles del partido fueron de Casemiro y Neymar para la selección de Brasil y Luis Muriel, que marcó un doblete para Colombia.



Video: Neymar

