Neymar: Esta canción dedica Maluma a exnovia tras supuesta infidelidad con brasileño | VIDEO | FOTOS

El breve romance entre Neymar y Natalia Barulich , parece que aún sigue doliéndole al colombiano Maluma quien desde su cuenta de Instagram envió un polémico mensaje a los protagonistas de esta situación con una de sus últimas canciones.



Natalia Barulich, novia de Maluma, quien confirmó que la separación del cantante no tiene que ver con Neymar, con quien niega tener un romance. Estas explicaciones al parecer no han convencido al colombiano que esta decidido a exponerlos desde las redes sociales.



Maluma compartió fragmentos de la canción donde se puede escuchar “Plena madrugada y no apareces en fiesta. ¿Para qué estás texteándole si no te contesta? Ni pienses que después de esta vuelva y aparezca. Si ya sabe que fuiste infiel, que tu cu.. perdió el poder”, dice el fragmento de la canción “Fresh kerias”

Maluma envía mensaje a su novia con esta canción

Neymar , quien ha llevado la peor parte en este triángulo amoroso, pues es acusado que aprovechar la lejanía de Maluma y Natalia Barulich para salir con la modelo. Sin embargo hasta ahora el jugador del PSG no se ha pronunciado al respecto y no alimentar las especulaciones.