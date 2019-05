Neymar: Chibolo que le hizo huachaza no entrena más con la selección de Brasil |VIDEO |FOTOS 

La mala actitud de Neymar , luego que un juvenil le hiciera tremenda huacha, durante los entrenamiento de la selección de Brasil dio la vuelta al mundo y hoy la prensa pudo darse cuenta que el joven Weverton Guilherme no apareció más en la concentración del Scratch.



Según se pudo conocer Neymar no habría tenido responsabilidad en la ausencia del atrevido jugador. Lo que se dijo fue que Cruzeiro, su club lo llamó para que formara parte del juego de este fin de semana ante lesión de los laterales Luis Orejuela y Edilson.



Por su lado, Neymar también fue ausencia. La estrella del PSG solo hizo trabajos en el gimnasio sufrió un fuerte dolor en la rodilla izquierda el martes luego que intentara patear un baló y a los pocos minutos tuvo que salir del campo. Pese a que los médicos anunciaron que solo se trata de una molestia el jugador no ha podido volver al campo con el resto de sus compañeros que entrenan de cara a la Copa América.

A Neymar le dieron de su propia medicina y no lo aguantó. (Captura y video: Neymar)

La imagen de Neymar que dio la vuelta al mundo, tras hacerse viral en las redes sociales, dejó la peor imagen del jugador del PSG quien no recibiría la cinta de capitán por estos polémicos actos que otros jugadores han criticado.





Neymar

"Creo que ahora tenemos noción de que era imposible ver a Neymar como capitán de la selección. Es algo absurdo", dijo en ESPN Gustavo Hoffman tras conocerse que Tite quitó el brazalete al jugador.