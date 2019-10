Neymar: Su compañero lo comparó con el 'Pollito Pío' por extravagante 'look' en vestuario de PSG [VIDEO]

Las extravagancias en los futbolistas de hoy no son una novedad. Sus millones les permiten darse todo tipo de lujos: desde finas vestimentas, hasta una amplia colección de autos y yates de lujo. Pero algunos quieren ir más allá para no pasar desapercibido. Ese es el caso de Neymar. ¿Qué hizo ahora?



Mientras los jugadores del PSG se cambiaban en el vestuario, Neymar apareció con un singular 'look' que llamó la atención de todos. Sobre todo de su compañero argentino Leandro Paredes, quien lo comparó con dibujo animado.



"El Pollito Pío", le puso Leandro Paredes a Neymar por su traje amarillo, mismo color del popular pollito que aparece en popular canción para niños.

Video: Neymar en el vestuario de PSG

Actualmente, Neymar se encuentra recuperándose de una lesión que no lo dejó estar con PSG en Champions League. Tampoco estará con la selección de Brasil para los amistoso de noviembre.